Hopa\'da Kaçak Barakaların Yıkımına Başlandı

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz sahilinde izinsiz olarak inşa edilen barakaların yıkımına başlandı. Kopmuş Plajı'nda yapılan yıkımda bazı vatandaşlar, yapıları kendi elleriyle söktü.

Hopa ilçesine bağlı Kopmuş mevkiinde, sahil boyunca kaçak olarak yapıldığı belirlenen barakalar için yıkım süreci başlatıldı. Artvin Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde jandarma ekipleri bölgede hazır bulundu.

Ekiplerin bölgeye geldiğini gören bazı baraka sahipleri, olası bir zorla müdahaleye gerek kalmadan, yapıları kendi imkanlarıyla söktü. Barakaların çoğunlukla yaz aylarında konaklama ve küçük işletme amaçlı kullanıldığı belirtildi. Söküm sırasında kullanılan ahşap ve sac malzemeler, sahipleri tarafından kamyonetlerle taşındı. - ARTVİN