Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hopa\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

12.12.2024 00:25
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Artvin'in Hopa ilçesi Sugören Mevkii'nde akşam saatlerinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Arhavi yönüne ilerleyen bir otomobilin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen Yavuz Şiviloğlu ağır yaralanırken, araçta bulunan Bünyamin Merttürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin ön kısmı kazanın şiddetiyle hurdaya dönerken, Bünyamin Merttürk'ün cansız bedeni araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından Merttürk'ün bedenini araçtan çıkarabildi.

Ağır yaralanan Yavuz Şiviloğlu'na ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Şiviloğlu, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hopa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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