Hopa\'da İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında tespit edilen insansız deniz aracı, SAS komandoları tarafından açık denize çekilerek kontrollü şekilde imha edildi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Sorun çözülmüş oldu" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde dün kıyı açıklarında tespit edilen ve insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen araçla ilgili yürütülen çalışmalar tamamlandı.

İhbarın ardından deniz polisi tarafından su altı görüntülemesi yapılan aracın fotoğrafları SAS Komando ekiplerine gönderildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri alınmıştı.

Dün akşam yapılan planlama doğrultusunda SAS komandoları sabah saatlerinde Hopa'ya gelerek insansız deniz aracı üzerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasının ardından araç, bulunduğu bölgeden alınarak açık denizde güvenli bir mesafeye çekildi ve SAS komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Operasyonun ardından açıklama yapan Artvin Valisi Turan Ergün, "Dün akşam planladığımız üzere SAS komandolarımız sabah saatlerinde ilçemize intikal etti. Gerekli çalışmalarını ve incelemelerini yaptılar. Söz konusu araç açık denizde güvenli bir mesafeye çekilerek imha edildi. Sorun çözülmüş oldu" dedi.

İnsansız deniz aracının imha edilmesiyle birlikte bölgede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından süreç tamamlandı.