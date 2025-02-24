\'Horlama\' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi

Bud clifford:

şimdi gelirler yazarlar buraya nooluyo bize ya erdoğan ülkeyi bu hale getirdi vs. her şeyin sorumlusu akp demeyin sübhanallah diyin wow demeyin bunun sorumlusu biziz deyin batılıya gavur, suriyeliye hain, kuzey ıraklıya terorist, demeyin bizim m illet böyle olur böyle şeyler hep oluyordu diyin.