Malatya'da eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan bir şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan 'horlama' meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi - Son Dakika
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