Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı

Geniş Video İzle

Hakimler ve Savcılar Kurulu yemekhanesinde görev yapan bir personel, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı yemekhane önünde boğazından bıçakladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.10.2024 14:34  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında görev yapan yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a mescitte bıçakla saldırdı. Saldırının ardından boğazından yaralanan Aslan, hastaneye sevk edildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi göz altına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Mehmet Aslan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Kocaman:
    Hele şu önündeki polise bak hele. Emniyet görevlilerinin yetkilerini acilen arttırmalı, görevini yerine getiremeyen, yıllardır yiyip yiyip yatan göbek büyüten polislerde görevden bir an önce alınmalı 58 10 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Nereye gidiyoruz.Yok yok böyle olmayacak acilen bir şeyler yapmak lazım. 51 2 Yanıtla
  • TC Tabak:
    bu olayın arkasına bakmak lazım, birileri azmettirmiştir. Bu yemekhaneciye de yaptığını yanına bırakmamak lazım. 30 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Polis neden var ki orada ayırmak için mi? 22 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ULKENIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ BIRILERI HALA 100 YIL MASALINA I ANIYOR 14 1 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Orada bulunan polisler utanç verici .! 9 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    devlet kurumları eş dost akraba kurumları oldu İtalya mafya aileleri gibi 2 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    feto yani mossad içimizde 1 1 Yanıtla
  • Baki Koçak:
    Aklıma nedense Hakime Gül Altınok geldi.. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.