Huesca'da Orman Yangını: Tarihi Eserler Kurtarıldı - Son Dakika
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Huesca'da Orman Yangını: Tarihi Eserler Kurtarıldı

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İspanya'da yangında 9 bin hektar yandı, 16 kasaba tahliye edildi, tarihi kalıntılar kurtarıldı.

İspanya'nın Huesca ilinde orman yangının ilerlediği bir manastırdan 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar ve tarihi eserler çıkarılarak müzeye götürüldü. Yangında şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alan kül oldu, 16 kasaba tahliye edildi.

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. Yangın, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da şiddetlendi. Şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alanı küle dönerken, 16 kasaba tahliye edildi. Aragon özerk bölgesi başkan yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena manastırına doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti. Vaquero, manastırda bulunan 11'inci yüzyılda Aragon bölgesini yöneten 3 krala ait kalıntıların ve bazı tarihi eserlerin ekipler tarafından çıkarılarak Huesca il müzesine götürüldüğünü ifade etti.

Alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, İspanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huesca'da Orman Yangını: Tarihi Eserler Kurtarıldı - Son Dakika

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