Hukuk fakültesi öğrencisi genç kız, trafik kazasında yaşamını yitirdi
İbn-i Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Cilan, okul önünde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Üniversite öğrencileri okul önünde yaya geçidi ve ışıklandırma olmaması nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi
İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan İbn-i Haldun Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Zeynep Cilan, okul önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Ordu Caddesi'nde gerçekleşti. İbn-i Haldun Üniversitesinin önünde bulunan caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan İngilizce Hukuk bölümü ikinci öğretim öğrencisi Zeynep Cilan, yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.
Öğrenciler isyan etti "Işık, yaya geçidi, üst geçit hiçbir önlem yok"
Gerçekleşen kaza sonrasında sabah saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Okul yoluna bağlantı olan ve İETT duraklarının da bulunduğu kazanın gerçekleştiği Ordu Caddesi'nde özellikle akşam okula gelmek zorunda kalan öğrenciler için hiçbir aydınlatma, yaya geçidi veya üst geçit önlemi olmaması öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Kampüs bahçesinde toplanan öğrenciler ellerine İBB'ye tepki içeren afişlerde alarak yürüyüş yaptı.
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Yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeynep Cilan'ın cenazesinin Pendik Kaynarca Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin edileceği öğrenilirken sabahın ilk saatlerinde üniversite bahçesinde toplanan kalabalık grup daha sonra cenaze namazına katılmak üzere yola çıktı.
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