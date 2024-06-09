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Hurda yakmak isterken mahalleyi ateşe veren hurdacı tutuklandı

Mahalleyi ateşe verdi vatandaşın çektiği fotorafla yakalandı

Yangına sebep olan yabancı uyruklu hurdacılardan 1'i tutuklandı

ANTALYA - Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde büyük ölçüde mal kaybına enden olan yangının çıkmasına neden olan 2 hurdacıdan birisi tutuklandı.

Cuma günü Kızılağaç Mahallesinde makilik alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan, yerleşim yerlerini tehdit eden, depo, kiler, kümes, ağıl gibi mekanların yanında bazı evlerin de zarar görmesine neden olan yangının failleri olaydan kısa bir süre sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Söndüremeyince kaçmışlar

1 tanesi 16 yaşında suça sürüklenen çocuk olan yabancı uyruklu şahısların jandarmada ki ifadelerinde, yangın çıkarmak gibi bir kasıtları olmadığını, demirlerini çıkarmak için koltuğu yaktıkları sırada aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının ormanlık alana sıçradığını, söndüremeyince olay yerinden kaçtıklarını belirttikleri öğrenildi. Yangın öncesi durumu fark eden bir vatandaşın çektiği fotoğraflardan yola çıkan jandarma şüphelileri kısa süreede yakaladı

1 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesinde nöbetçi savcı karşısına çıkan şahıslar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/3. Maddesinde yer alan 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek' ten tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken 2 şüpheliden Zekeriya Eşsammad tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. 16 yaşındaki Suça Sürüklenen Çocuk M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı