İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 2 tankerin daha mayına çarptığını ve bu tankerlerde yangın çıktığını duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın tehlikesi devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Khasab Limanı'nın kuzeyindeki yasak rotada seyreden 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve tankerlerde yangın çıktığını açıkladı. Devrim Muhafızları, tankerlerden birinin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığını aktararak mürettebatın tankeri terk ettiğini belirtti.

Devrim Muhafızları, iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı gizlice geçmeye çalıştığını ancak alevler içinde kaldığını belirtti. Açıklamaya göre hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen tankerler, saldırgan ABD ordusuna ait savaş uçaklarına güvenerek navigasyon sistemlerini kapatmıştı.