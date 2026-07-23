Hürmüz Boğazı'nda Tanker Patlaması - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Tanker Patlaması

23.07.2026 03:56
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlı rotada tanker patlaması yaşandığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerde patlama meydana geldiğini ve geminin alevlere teslim olduğunu duyurarak, "ABD tarafından aldatılan ve İran'la koordinasyon kurmadan boğazdan geçmeyi planlayan diğer gemiler de aynı kaderi paylaşacaktır" uyarısında bulundu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi. DMO, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerin meydana gelen patlamanın ardından alev aldığını bildirdi. Gelişme sonrasında aynı bölgede seyreden diğer iki geminin de hızla geri döndüğü aktarılırken, "Güçlü DMO donanması; Hürmüz Boğazı'nın kontrolümüz altında olduğunu, Amerika'nın bölgedeki kötü niyetli eylemleri devam ettiği sürece boğazın tamamen kapalı kalacağını ve hiçbir petrol tankerinin boğaza giriş-çıkış yapamayacağını vurgulamaktadır" denildi. Alevlere teslim olan tanker ile geri dönmek zorunda kalan diğer iki geminin ABD'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "ABD tarafından aldatılan ve İran ile koordinasyon kurmadan boğazdan geçmeyi planlayan her gemi aynı kaderi paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hürmüz Boğazı'nda Tanker Patlaması - Son Dakika

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