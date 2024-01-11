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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını bildirdi - Son Dakika
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını bildirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husiler tarafından Aden Körfezi'ndeki uluslararası nakliye yollarına düzenlenen balistik füze saldırısını bildirdi. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Bu saldırı, Husiler tarafından Kızıldeniz'de düzenlenen 27'nci saldırı oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen\'de Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını bildirdi
11.01.2024 - 23:05,  Güncelleme: 23:05
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen saatiyle 02.00 sıralarında Husiler tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiğini bildirerek, söz konusu saldırının geçtiğimiz sene 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından Kızıldeniz'de düzenlenen 27'nci saldırı olduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen saatiyle 02.00 sıralarında Husiler tarafından Aden Körfezi'ndeki uluslararası nakliye yollarına balistik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırının geçtiğimiz sene 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından Kızıldeniz'de düzenlenen 27'nci saldırı olduğu ifade edildi. - SANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de Husiler tarafından düzenlenen balistik füze saldırısını bildirdi - Son Dakika


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