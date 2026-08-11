Husilerin Kargo Gemisine Saldırısında 3 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Husilerin Kargo Gemisine Saldırısında 3 Mürettebat Hayatını Kaybetti

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Yemen'deki Husiler, Babülmendep Boğazı'nda bir kargo gemisine saldırdı, 3 mürettebat öldü.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'nda kargo gemisine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters haber ajansının Yemen sahil güvenlik kaynakları ve hükümetteki iki askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran destekli Husi milisleri, Babülmendep Boğazı'nda Tanzanya bayraklı Tihamah kargo gemisine saldırı düzenledi. Habere göre saldırıda 3 mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Saldırının doğrulanması durumunda can kayıpları, ABD-İsrail'in Şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu çatışmasından bu yana Husilerin bir gemiye gerçekleştirdiği saldırıda yaşanan ilk ölümler olacak.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UMTO) da Yemen'in El-Mokha kıyıları açıklarında bir kargo gemisinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu ve can kayıpları yaşandığı bilgisini paylaştı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey de geminin Yemen'deki Perim Adası'nın 3.3 deniz mili kuzeydoğusunda demirliyken Husi milisleri tarafından hedef alındığını ve hasar gördüğünü, saldırıda 3mürettebat üyesinin öldüğünü bildirdi.

Yemen kaynaklarına göre gemi Umman'ın Salalah limanından Cibuti üzerinden seyrederken 2 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı hayatını kaybetti. Saldırının ardından mürettebat geminin kontrolünü kaybetti ve Yemen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Husi milisleri, geçtiğimiz ay Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etmişti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husilerin Kargo Gemisine Saldırısında 3 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husilerin Kargo Gemisine Saldırısında 3 Mürettebat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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