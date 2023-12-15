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Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırısı nedeniyle sevkiyatlar durduruldu - Son Dakika
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Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırısı nedeniyle sevkiyatlar durduruldu

Alman Hapag-Lloyd ve Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldırıları nedeniyle sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

Husilerin Kızıldeniz\'deki gemilere saldırısı nedeniyle sevkiyatlar durduruldu
15.12.2023 - 22:39,  Güncelleme: 22:49
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Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerini vurmasının ardından Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz üzerindeki sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Yemendeki İran destekli Husilerin dün ve bugün Kızıldeniz'deki gemileri vurması taşımacılık şirketlerine geri adım attırdı. Husilerin bugün vurduğu Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin işletmecisi Alman şirket Hapag Lloyd tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'deki konteyner gemi trafiğinin 18 Aralık'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Danimarkalı taşımacılık şirketi A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) tarafından yapılan açıklamada ise, bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz üzerinden tüm konteyner sevkiyatlarının askıya alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Dün Maersk Cebelitarık'ın kıl payı kurtulduğu olayın ve bugün bir konteyner gemisine yapılan başka bir saldırının ardından Babülmendep Boğazı'ndan geçmek üzere bölgede bulunan tüm Maersk gemilerine bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarını durdurmaları talimatını verdik" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki Husiler, İngiltere merkezli istihbarat şirketi Ambrey tarafından bugün yapılan açıklamada, Liberya bandıralı Al Jasrah isimli kargo gemisinin Husilerin hava saldırısı sonucu alev aldığı belirtilmişti. - SANA

Kaynak: İHA
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Liberya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırısı nedeniyle sevkiyatlar durduruldu - Son Dakika


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