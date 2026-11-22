Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, ayrıca ülkenin Kızıldeniz kıyısına yönelen bir balistik füzenin de engellendiğini açıkladı.

Orta Doğu'da İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı bir kez daha hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Riyad'a gönderilen bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. El-Maliki, olayda herhangi bir can kaybı veya hasar meydana geldiğine dair bilgi vermedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ayrı bir açıklamada da Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki batı bölgesine doğru fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.