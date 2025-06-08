Husumet Kavgasında Silahlı Yaralama

2 yıl önce kendisini sakat bırakan husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir kişi, iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle sakat bırakan husumetlisini tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile arasında husumet bulunan M.Ö., gece saatlerinde buluştu. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.M., yanında bulundurduğu tabancayla M.Ö.'ye ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden şahıs ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.M.'yi kısa sürede gözaltına aldı. İddiaya göre, H.M.'nin olaydan bir süre önce M.Ö. tarafından tehdit ve hakarete uğradığı, tartışmanın ise bu nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.