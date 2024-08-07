Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan şahıs yaralandı. Olayda gözaltına alınan zanlının yakalanmasıyla ilgili tahkikat sürüyor.

07.08.2024 23:38
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Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetlisi tarafından tabanca ile vurulan şahıs yaralandı.

Olay, 21,15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerdersi Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gölet kenarında karışılan husumetli oldukları belirtilen T.U. ve Y.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Y.B. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu T.U. yaralandı.

Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitime ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.

Olayın zanlısının yakalanarak gözaltına aldığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

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