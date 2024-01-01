 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular - Son Dakika
Üye Girişi

Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular

Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Kocasinan ilçesindeki olayda, aralarında husumet bulunan kişilere motosikletten pompalı tüfekle ateş açıldı. Yoldan geçen 2 kişi de saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahısları bulmak için arama çalışması başlattı.

01.01.2024 - 15:40,
Abone Ol

Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular

Kayseri'de meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlilerine ateş açan kişiler yoldan geçenleri de vurdu. Meydana gelen olayda 4 kişi saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.M. ve İ.Y.'ye iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kişiler tarafından motosikletten pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu E.M. kalçasından ve İ.Y. diz kapağından yaralanırken o sırada olay yerinden geçen S.E. ve D.E. de vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçenleri de vurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement