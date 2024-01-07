Husumetlisi tarafından akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğradı

Yaralanan şahıs arabası ile olay yerinden kaçarak canını kurtardı

ÇORUM - Çorum'da bir kişi husumetli olduğu şahıs tarafından akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğradı.

Olay Osmancık Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Osmancık caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen İ.Ç. burada husumetli olduğu M. Y. Tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinden yaralı halde kaçan İ.Ç. Garanti Evler 10. Sokak üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, silahla saldırı olayını gerçekleştiren M.Y.'nin yakalaması çalışması başlattılar.