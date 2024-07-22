Huzura katkı vermesi için 34 yeni araç emniyete katıldı - Son Dakika
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Huzura katkı vermesi için 34 yeni araç emniyete katıldı

Düzce'de huzur ve güvene katkı vermesi için hayırseverlerin destekleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne 34 yeni araç takviyesi yapıldı. Düzce il emniyet Müdürlüğü, artan nüfus ve asayiş olaylarına daha hızlı müdahale etmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla hayırseverlerin desteğiyle 34 yeni araç aldı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, hizmet kalitesini arttırmak ve personellerin kullanmış oldukları araç ve gereçleri güncel ve verimli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ise himayelerine 34 araç kattıklarını ve hedeflerinin 50 araç olduğunu ifade etti. Düzce'nin huzuru sloganıyla başlatılan kampanyanın devam ettiğini ve Düzce modeli olarak adlandırılan ekiplerin asayiş olaylarına müdahale ettiğinde birden fazla ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

22.07.2024 22:42
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Huzura katkı vermesi için 34 yeni araç emniyete katıldı

Düzce Emniyetine 34 araç takviyesi

DÜZCE - Düzce'de huzur ve güvene katkı vermesi için hayırseverlerin destekleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne 34 yeni araç takviyesi yapıldı.

Düzce'de artan nüfus ile birlikte asayiş olaylarına polis ekiplerinin daha hızlı müdahale etme, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için Düzce il emniyet Müdürlüğü'ne hayırseverlerin destekleriyle 34 yeni araç katıldı. Anıtpark Meydanı'nda yapılan araçların faaliyete alındığı etkinlikte konuşan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, " Sayın valimizin himayelerinde Birlikte güçlüyüz mottosuyla daha huzurlu Düzce için göreve başladığımız ilk günden itibaren vatandaşlarımızla beraber gerek suç önleme gerekse soruşturma faaliyetlerinin hizmet kalitesini her daim arttırmak diğer taraftan bu hizmetleri yerine getiren personellerimizin kullanmış oldukları araç ve gereçleri zamanın şartlarına uygun verimlilikte bir seviyeye ulaştırarak emniyet hizmetlerini halkımızın duyduğu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olduk" şeklinde konuştu.

"34 aracı himayemize kattık"

Hayırseverlerin destekleri ile 34 aracı himayelerini kattıklarını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, " Düzce'de göreve başladığımızda bir nevi manifestomuzuda duyurduğumuz asla taviz vermeyeceğimiz kamu düzeninin sağlanması ve devamı vardı. Kolluk birimlerinizin teknolojinin yüm imkanlarını kullandığı imkan ve kapasitesinin güncel olması kamu düzenimin devamı devlet iradesinin sokaklara yansıması noktasında en önemli hususlardan birisi olduğunu tespit ettik. Himayemizde ki araç ve ekipmanlarımızın bir kısmının yenilenme ihtiyacı çerçevesinde Düzce'nin huzuru sloganıyla kampanya başlattık. Mütevazi hedefimizi 50 araca çıkarttık. Bugün 34 aracı himayemize kattığımızı duyurmak istiyoruz ki çıktığımız yolda kalan hedefimizi tamamlama konusunda hayırda yarışmayı biraz daha ete kemiğe büründürelim. Düzce modeli diyebileceğimiz 1 ekip 2 personelden oluşur ama en basit asayiş olayına ekibimiz müdahale ettiğinde huzuru bozan fail aşırı güç kullanıyorsa birden fazla ekibe ihtiyaç duyuyoruz çünkü o şahsı gözaltına almak 2 polisi aşabiliyor. Yada birden fazla fail suçlu var ise birden çok ekibimizi oraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Huzura katkı vermesi için 34 yeni araç emniyete katıldı - Son Dakika

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