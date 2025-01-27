İBB Başkanı İmamoğlu'na Soruşturma: Savcılığa İfade Verecek - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'na Soruşturma: Savcılığa İfade Verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Cuma günü Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

27.01.2025 16:23
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Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun 31 Ocak Cuma günü saat 09.00 sıralarında Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu'na Soruşturma: Savcılığa İfade Verecek - Son Dakika

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