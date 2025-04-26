İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 47'si gözaltına alınırken, 6 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 47 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?