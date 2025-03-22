İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk ve Terör İddiaları Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk ve Terör İddiaları Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadesi ve gizli tanık beyanları detaylarıyla gündeme geldi. İddialar arasında 'İstanbul Senin' uygulaması aracılığıyla İstanbullulara ait verilerin kullanılıp satılması yer alıyor.

22.03.2025 15:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un emniyet ifadesinin detayları ortaya çıktı. Ongun'a, gizli tanık Meşe'nin "2019 yerel seçimlerinden sonra 'İstanbul Senin' isimli bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamada İstanbullulara ait tüm veriler bir araya toplandı, Daha sonra Reklam İstanbul isimli firma bu uygulamadaki tüm verileri kullanmaya ve satmaya başladı" beyanı soruldu. Ongun "İstanbul Senin uygulamasıyla ilgili veri gibi teknik konularda bilgim bulunmamaktadır. İstanbul Senin uygulamasındaki verilerin benimle veya Reklam İstanbul isimli firma ile paylaşıldığı iddiaları da iftiradır" cevabını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 131 sayfalık emniyet ifadesinin detayları ortaya çıktı.

"Birçok usulsüz toplantılara, konuşmalara, komisyon aldıklarına şahit oldum"

Gizli tanığın "Açık hava reklam işleriyle ilgili Serdal Taşkın, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahıslarla haftada en az 2 gün bir araya gelip Beylikdüzü'nde bir kafede toplanırlardı. Kafenin alt katında yer alan, halka kapalı olan bir odası vardı, burada toplanırlardı. Bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrı meşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrası Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın ellerinde içi para olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı. Gizli toplantıların haricinde bizzat Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı Murat Ongun, Serdal Taşkın, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahısların da iştirak ettiği, Hüseyin Köksal'ın Beylikdüzü'nde bulunan tekstil firmasında yine haftada iki gün toplantılar yapılmaktaydı. Yine bu toplantılarda da ellerinde çantalarla çıktıklarına ve usulsüz ihale ve yasa dışı işler hakkında konuştuklarına şahitlik ederim. Tam olarak tarihlerini hatırlamıyorum ama birçok usulsüz toplantılara, konuşmalara, komisyon aldıklarına şahit oldum. Benim gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın organizesinde yukarıda saydığım isimler aracılığıyla bu usulsüz ihale ve komisyonculuk işleri yapılmaktadır" şeklindeki beyanı Murat Ongun'a soruldu.

Öte yandan BTK'dan temin edilen HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Kapki ve Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın ortak baz kayıtları bulunduğu da tespit edildi.

Ongun iddialara, "HTS kayıtlarının tarihleri dikkate alındığında o tarihte Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu benim de kendisine basın danışmalığı yaptığım, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı aday adaylığı olması sebebiyle ve bu süreçte seçim çalışmalarının yürütüldüğü süreç düşünüldüğünde birlikte aynı yerde baz vermemiz kadar doğal bir şey yoktur. Yine adı geçen şahıslardan Necati Özkan ve Fatih Keleş isimli şahıslar o dönem Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında yanında bulunan şahıslardır. Bu vesile ile birlikte baz kaydımız olması kadar doğal bir şey yoktur" cevabını verdi.

Gizli tanık: "İstanbul Senin uygulamasındaki veriler kullanıldı ve satıldı"

Gizli tanık Meşe'nin "2019 yerel seçimlerinden sonra 'İstanbul Senin' isimli bir uygulama geliştirildi. Bu uygulamada İstanbullulara ait tüm veriler bir araya toplandı, Daha sonra Reklam İstanbul isimli firma bu uygulamadaki tüm verileri kullanmaya ve satmaya başladı. 31 Mart 2024 seçimlerinde dahi bu veriler ilçe başkan adayları ile büyükşehir belediye ile paylaşıldı" ifadesi Murat Ongun'a okunarak "İstanbul Senin uygulamasıyla ele geçirilen verileri kim ya da kimler kullandı? Bu veriler kim ya da kimlere satıldı? ifade ile alakalı detaylı açıklama yapınız" sorusuna Ongun, "İstanbul Senin uygulamasıyla ilgili veri gibi teknik konularda bilgim bulunmamaktadır. İstanbul Senin uygulamasındaki verilerin benimle veya Reklam İstanbul isimli firma ile paylaşıldığı iddiaları da iftiradır" cevabını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk ve Terör İddiaları Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika

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