İBB Davasında Sanıklar Savunma Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 2. duruşmasının ikinci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İBB Veri Tabanı Yöneticisi İdris Yıldırım, suç teşkil eden herhangi bir işleme bilerek katkıda bulunmadığını belirtirken, tutuksuz sanık Onur Büyükhatipoğlu ise hakkında beyanda bulunan etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in iddialarını reddetti.

İBB Veri Tabanı Yöneticisi ve tutuksuz sanık İdris Yıldırım, savunmasında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi veya paylaşılması konusunda herhangi bir ortak karar almadığını söyledi.

Yıldırım, "Herhangi bir kimseyle kişisel verinin hukuka aykırı kaydedilmesi ya da paylaşılması konusunda ortak karar almadım. Böyle bir amaçla talimat vermedim, talimat almadım ve suç teşkil eden herhangi bir işleme bilerek katkıda bulunmadım. Hakkımda ortak suç işleme kararı veya fiil üzerinde ortak hakimiyet bulunduğunu gösteren bir mesaj, bir toplantı kaydı, teknik bir log veya başka bir somut delil yok" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin'in eski avukatı tutuksuz sanık Onur Büyükhatipoğlu da savunma yaptı.

Soytekin'in kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu savunan Büyükhatipoğlu, Soytekin'in cezaevinde bulunduğu dönemde kendisini birçok kez görüşmeye çağırdığını ancak gitmediğini söyledi.

Soytekin'in dosya kapsamında 8 kez ifadeye gittiğini ve kendisi hakkında 3 kez beyanda bulunduğunu belirten Büyükhatipoğlu, bu beyanlardan birinin YT Hukuk'taki toplantıya ilişkin olduğunu ifade etti.

Büyükhatipoğlu, söz konusu toplantının gizli olmadığını belirterek, "Bu toplantı gizli değil. Aleni, açık hukuk ofisi. Hukuk ofisi dışında müvekkilimizle nerede buluşabiliriz? Telefonlarımız yanımızda, ofisimizde kamera var" dedi.

Soytekin'in 7 Mart ile 19 Mart arasında her gece hukuk ofisinde gizli toplantı yaptıkları yönündeki iddiasını da reddeden Büyükhatipoğlu, toplantıların yapıldığına ilişkin baz kayıtlarının bulunmadığını söyledi.

Mehmet Pehlivan'ın kendisini herhangi bir kişiye görevlendirdiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Büyükhatipoğlu, "Pehlivan Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken ben bu koridorlarda hakim, savcı, avukat olarak dolaşıyordum. Pehlivan'ın beni birine görevlendirebilmesi mümkün değil. Pehlivan beni bu dosyada hiçbir kimseye görevlendirmedi, görevlendiremez de" ifadelerini kullandı.

Büyükhatipoğlu, hakkındaki iddiaların Soytekin'in beyanlarıyla sınırlı olduğunu savunarak, "Soytekin dışında benim hakkımda iddiada bulunan bir kişi var mı?" diye sordu.

Tutuksuz sanınların dinlendiği davanın 2. celsesi yarın saat 10.00'da devam edecek.