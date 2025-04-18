İBB'de yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Murat Abbas'a ev hapsi

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklu Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye ile 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın Savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği belirlendi. Konuya ilişkin İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Abbas'ın tahliyesi ile Abbas hakkında 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. - İSTANBUL