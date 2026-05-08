İBB'ye yönelik yeni operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB'ye yönelik yeni operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı

08.05.2026 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün usulsüz ihale sistemine dair olduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB)'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi.

29 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'ye yönelik yeni operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:39:37. #7.12#
SON DAKİKA: İBB'ye yönelik yeni operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.