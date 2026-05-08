İBB'ye yönelik yeni operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB)'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi.

29 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL