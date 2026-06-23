Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı
23.06.2026 10:22  Güncelleme: 10:25
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İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalananlardan 4'ünün kaçırma olayında yer aldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı.

İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alının 12 zanlının dışında bugün birçok adrese peş peşe operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 5 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklandı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın ilk aşamasında yakalanan tetikçi İ.A. da dahil 12 şüpheli yakalanmış, zanlıların tamamı dün Kartal'da Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçırılan İBB yöneticisi Karaal soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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