İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB Soruşturmasında Yeni Gelişme - Son Dakika
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