İBB soruşturmasında "ifade baskı altında alındı" diyenlere soruşturma başlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İBB soruşturmasında "ifade baskı altında alındı" diyenlere soruşturma başlatılacak

İBB soruşturmasında "ifade baskı altında alındı" diyenlere soruşturma başlatılacak
20.06.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin baskı, zorlama ve tehdit ile ifadelerinin alındığı şeklinde paylaşım yapan hesaplara soruşturma başlatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ediyor. İfade veren şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alınıyor, alınan beyanların evrakları şüpheliler ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalatılıyor. Verilen beyanlar Başsavcılık tarafından araştırılıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklindeki paylaşımların devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs kastı bulunduğu iddiasıyla paylaşımı yapan hesaplara ilişkin resen soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB soruşturmasında 'ifade baskı altında alındı' diyenlere soruşturma başlatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oa343862!:
    Niye yalanmi, gaz çıkardım onada sorusturma açın pis kokuyor. 1 0 Yanıtla
  • Gy224466:
    Bu habeden anladığımız konu doğru o zaman. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini katletti, cinayeti oğlunun işlediğini iddia etti Eski eşini katletti, cinayeti oğlunun işlediğini iddia etti
İBB Meclisi karıştı AK Parti ve CHP’li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Türkiye’de Kahverengi Kokarcaya Karşı 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Salınacak Türkiye'de Kahverengi Kokarcaya Karşı 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Salınacak
’Uygunsuz giyinme’ tartışmasında komşusunu paspas sapıyla dövdü 'Uygunsuz giyinme' tartışmasında komşusunu paspas sapıyla dövdü
İzmir’de korkutan orman yangını İzmir'de korkutan orman yangını!
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi durdu 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu
Potanın Perileri, İsviçre’yi farklı mağlup etti Potanın Perileri, İsviçre'yi farklı mağlup etti
3 büyüklerle anılan İzzet Çelik’ten sürpriz imza 3 büyüklerle anılan İzzet Çelik'ten sürpriz imza
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
AB üyesi 9 ülkeden “Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi“ çağrısı AB üyesi 9 ülkeden "Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi" çağrısı

15:49
Karne gününde sürpriz karar Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
15:43
İran taarruza geçti, İsrail’de sirenler yeniden çalmaya başladı
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı
14:54
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi
21:41
Marmaris’te eğlence mekanı denetimleri sıklaştı 2 işletme kapatıldı
Marmaris'te eğlence mekanı denetimleri sıklaştı! 2 işletme kapatıldı
20:53
İBB’ye yönelik yeni operasyon dalgası Tutuklu Fatih Keleş’in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yeni operasyon dalgası! Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
20:52
Filenin Sultanları, Kanada’yı da devirerek 6’da 6 yaptı
Filenin Sultanları, Kanada'yı da devirerek 6'da 6 yaptı
20:47
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor
20:45
Buca’da akrabaların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti
Buca'da akrabaların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
20:30
Fenerbahçe’den imza süreci ile ilgili açıklama
Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama
20:22
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yıldızını Antalyaspor'a istiyor
20:11
İspanya’da gündem Arda Güler oldu Bakın neden
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden
20:09
AB üyesi 9 ülkeden “Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi“ çağrısı
AB üyesi 9 ülkeden "Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi" çağrısı
20:01
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 16:59:18. #7.13#
SON DAKİKA: İBB soruşturmasında "ifade baskı altında alındı" diyenlere soruşturma başlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.