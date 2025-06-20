İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ediyor. İfade veren şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alınıyor, alınan beyanların evrakları şüpheliler ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalatılıyor. Verilen beyanlar Başsavcılık tarafından araştırılıyor.
Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklindeki paylaşımların devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs kastı bulunduğu iddiasıyla paylaşımı yapan hesaplara ilişkin resen soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB soruşturmasında 'ifade baskı altında alındı' diyenlere soruşturma başlatılacak - Son Dakika
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