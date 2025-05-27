İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 25 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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