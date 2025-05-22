İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'deki ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 7 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.