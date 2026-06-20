Tetikçiye "para gelmezse öldür" talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı olayda kan donduran detay ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda rehinenin başında 'nöbetçi' bırakılan tetikçi İ.A. da dahil 10 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, olayda kan donduran ayrıntılara ulaşıldı.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın sağ olarak kurtarılması ile ilgili soruşturmada, rehinenin başında silahla yakalanan tetikçi İ.A.'ya, "Fidye gelmezse kafasına sık" talimatı verildiği iddia edildi.

Uyuşturucu kullanma suçundan poliste kaydı bulunan İ.A.'nın, olaydan kısa süre önce Balıkesir'den İstanbul'a getirilerek Karaal'ın başına nöbetçi dikildiği tespit edildi. Yaklaşık 36 saat boyunca alıkonulan ve ağır şekilde darbedilen Karaal'ın, iptal olduğu öne sürülen ihalelerde yatırılan teminat paralarını geri vermesi için kaçırıldığı iddia edilen Erhan Karaal'ın, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri aktarıldı.

Fidyecilerin, Karaal'ın başında 'nöbetçi' diktikleri tetikçi İ.A.'ya, talimata göre rehineyi infaz etmekle görevlendirdikleri, "Para gelmezse kafasına sık" talimatı verildiği anlaşıldı. Tetikçi İ.A. da dahil 10 şüphelinin poliste çapraz sorguya alındığı belirtildi.

Tetikçi İ.A. ve beraberindeki 9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, 36 saat boyunca saatlerce darbedildiği söylenen Karaal'ın hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği aktarıldı.

Diğer yandan emniyet güçlerinin operasyonlarının sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. - İSTANBUL