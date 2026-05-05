İçerisinde 200 koyunun bulunduğu ağıl çöktü: 6 koyun telef oldu

05.05.2026 12:05  Güncelleme: 12:06
Afyonkarahisar'da yaşanan kar yağışının ardından karın ağırlığına dayanamayan ağılın çökmesi sonucu 6 koyun telef olurken, 194'ü ise yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.

Olay, Bayat ilçesine bağlı İmranlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan kar yağışının ardından köy sakinlerinden Azim Okçu otlattığı 200 koyununu kardan korumak için ağıla koydu. Ardından bir süre sonra karın ağırlığına dayanamayan ağıl büyük bir gürültüyle çöktü. Küçükbaş hayvanlar çöken ağılın altında kaldı. Olayın ardından Okçu köy Muhtarı Oktay Kıvrak'ı arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Kıvrak, kaymakamlık ve belediyeye durumu ileterek, yardım istedi. İhbar üzerine Bayat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait iş makineleri bölgeye gelerek çöken ağılda yaptıkları çalışmayla çatının altında kalan koyunları çıkardı. Yapılan incelemelerde koyunlardan 6'sının telef olduğunu, 3'nün ise yaralandığını tespit etti. Çöken ağılın enkazı kaymakamlık ve belediye ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından kaldırıldı.

Köy Muhtarı Kıvrak ise olayla ilgili yaptığı açıklamada büyük bir faciadan dönüldüğünü ifade ederek, olaya hızla müdahale eden kaymakamlık ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
