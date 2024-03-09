İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı.

09.03.2024 10:40  Güncelleme: 10:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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