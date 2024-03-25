İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 31 Mart Mahalli Seçimlerinde 594 bin personel görevlendirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "31 Mart Mahali Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi." - ANKARA