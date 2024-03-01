İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketinde zarar görenlere 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketinde zarar görenlere 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı: Antalya\'daki sel felaketinde zarar görenlere 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki sel felaketi sonrasında AFAD tarafından 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildiğini açıkladı. Ödeme, selin etkilediği işyerleri ve konutların zararlarının telafisi ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapıldı.

01.03.2024 12:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Antalya'daki sel felaketi): "Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketinde zarar görenlere 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Antalya'daki sel felaketinde zarar görenlere 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi yapıldı - Son Dakika
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