İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-1\' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı.

14.02.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:55:04. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement