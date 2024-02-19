İçişleri Bakanı: 'Kafes-43' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kafes-43' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Kafes-43\' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla INTERPOL tarafından aranan 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 12 ülkenin Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı kullanıldı.

19.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "6 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında INTERPOL'ün Kırmızı Bülten, Yeşil Bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kafes-43' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kafes-43' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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