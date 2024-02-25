İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KAFES-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KAFES-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: \'KAFES-47\' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonları sonucunda, bölgede faaliyet gösteren 'Çakar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

25.02.2024 08:42  Güncelleme: 08:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında, bölgede 'Çakar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KAFES-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KAFES-47' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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