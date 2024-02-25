İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: \'KAFES-47\' Operasyonlarıyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

Adalet Bakanı Tunç'tan "Eros" davası açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni arayıp 'Nasıl olur böyle bir şey?' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.