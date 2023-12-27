 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili... - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir\'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili...
27.12.2023 - 11:14,
Abone Ol

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen sarsıntının derinliği 9,69 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlatarak, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Doğanşehir, Malatya, Deprem, AFAD, Malatya, Deprem, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili... - Son Dakika


11:32
Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları 2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35
Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25
Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı

Son Dakika
11:32 Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:20 Nuri Bilge Ceylan ile yıllardır konuşmayan Zeki Demirkubuz, sessizliğini bozdu: Susmazsa, her gün yayın açar konuşurum
10:17 Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 11:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement