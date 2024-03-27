İçişleri Bakanı: Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' iş yerine yapılan silahlı saldırıya yönelik operasyon düzenlendi

Zonguldak'ta Denizde Genç Bir Erkek Cesedi Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.