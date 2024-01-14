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İçişleri Bakanı: BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden BTÖ propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. 104 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ünün yakalandığını, 8'i ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı: BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi
14.01.2024 - 09:26,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve 14 kişinin gözaltına alındığını duyurd.

126 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden, BTÖ propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı: BTÖ Propagandası Yapan 126 Hesap Tespit Edildi

14 KİŞİ YAKALANDI

Paylaşımında şüphelilerden 104'ünün yurt dışında olduğunu belirten Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanlıkları Dairelikleri yurt içinde yürütülen operasyonlarda koordineli olarak tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Twitter, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi - Son Dakika


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