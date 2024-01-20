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İçişleri Bakanı, cami imamı ile kaymakam arasındaki olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı, cami imamı ile kaymakam arasındaki olayla ilgili inceleme başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, konunun yakından takip edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı, cami imamı ile kaymakam arasındaki olayla ilgili inceleme başlattı
20.01.2024 - 18:52,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamı ile kaymakam arasında yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla inceleme başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır- Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, İnceleme, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı, cami imamı ile kaymakam arasındaki olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


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