İçişleri Bakanı: 'Çember-15' operasyonunda 2 bin 840 firari yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Çember-15' operasyonunda 2 bin 840 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden 'Çember-15' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı da belirtildi.

28.03.2024 15:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı bilgisini de paylaşan Yerlikaya, 2 bin 797 şahsın son 5 yıldır, 25 şahsın 5 ile 10 yıldır, 18 şahsın 10 yıl ve üzerinde arandığını kaydetti. Yerlikaya, şahısların hangi suçlardan arandığını şöyle ifade etti:

"Hırsızlıktan 442 şahıs, dolandırıcılıktan 250 şahıs, yağmadan 103 şahıs, adam öldürmeden 22 şahıs, cinsel suçlardan 67 şahıs, narkotik suçlarından 450 şahıs, terörden 45 şahıs, kaçakçılık ve organize (KOM) 297 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi."

Bakan Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Çember-15' operasyonunda 2 bin 840 firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Çember-15' operasyonunda 2 bin 840 firari yakalandı - Son Dakika
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