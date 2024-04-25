İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1 ve Sakarya'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini ve 2 bin 991 şüphelinin yakalandığını belirtti.

25.04.2024 08:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da ise 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken 1 Haziran 2023 - 22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalanırken bunlardan 718'i tutuklandı. 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: DEAŞ Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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