İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya'da iki organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya'da iki organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya\'da iki organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen 'Kafes-37' operasyonları sonucunda iki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 42 örgüt üyesi yakalandı ve çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

07.02.2024 08:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Kafes-37" operasyonları ile iki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı iki organize suç örgütünün "Kafes-37" operasyonları sonucunda çökertildiğini belirtti. Yerlikaya, Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kasten yaralama ve mala zarar verme', 'tehdit ve hakaret' eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme ve kasten yaralama', 'yağma ve silahla tehdit' faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri ve illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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