İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı: FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'Kıskaç-17' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı.

24.05.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ 'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

11 ayda 5 bin 191 operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı paylaşımda 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ'ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Terör, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:38 Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi! Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 08:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement