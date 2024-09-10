Yerlikaya: Narin Güran cinayetinde sosyal medya analizi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran cinayetiyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşılan içeriklerin yüzde 76'sının provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldı. Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani, 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi. Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz. Unutulmasın ki; milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA