İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 416 bin 230 araca işlem yapıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 416 bin 230 araca işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde yapılan trafik uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin 230'una adli işlem yapıldığını açıkladı. İşlemler arasında aşırı hız yapan araçlar da bulunuyor.

18.05.2024 11:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin 230'una adli işlem yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca 'aşırı hız' işlemi başta olmak üzere toplam 416 bin 230 işlem yapıldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Trafik uygulamalarında 416 bin 230 araca işlem yapıldı - Son Dakika

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