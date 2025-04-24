İçişleri Bakanı Yerlikaya: Acil Toplanma Alanlarındaki Vatandaş Sayısı Azaldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı. 41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor." - İSTANBUL