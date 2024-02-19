İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.'

19.02.2024 08:20  Güncelleme: 08:22
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'BOZDOĞAN-3\' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'BOZDOĞAN-3' operasyonunda 9 ilde 24 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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